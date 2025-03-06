Не любит носить белье: дочь Майкла Джексона в "голом" платье продемонстрировала пышную грудь

Дочь покойного поп-короля Майкла Джексона – Пэрис Джексон – посетила показ коллекции осень-зима 2025-2026 бренда Stella McCartney, состоявшегося в рамках Парижской недели моды.

На фэшн-ивент звезда пришла в провокационном луке. На ней было "голое" черное платье макси с открытой линией плеч. Под нарядом были нюдовые трусы и, как всегда, не было бюстгальтера, поэтому она демонстрировала свою пышную и сексуальную грудь.

Пэрис Джексон / Фото: Getty Images

Аутфит Пэрис дополнила миниатюрной черной сумочкой, лаконичными серьгами и множеством колечков. Волосы Джексон уложили в локоны и сделали максимально естественный макияж.

Напомним, Пэрис Джексон на показе Chloe появилась в белом кружевном лифе с завязками и экстремально короткой светлой юбке.

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