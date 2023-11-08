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Не любит носить бюстгальтер: Аманда Холден блеснула сосками по дороге на работу

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
447
Время на прочтение
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Не любит носить бюстгальтер: Аманда Холден блеснула сосками по дороге на работу

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Британскую радиоведущую часто можно увидеть в соблазнительных образах на улицах Лондона.

Аманда Холден попала в объективы папарацци в Лондоне по дороге на работу – на студию Global Radio, где она ведет шоу на Heart Breakfast.

Она выбрала для своего выхода пикантный лук в бежевых оттенках. На ней было трикотажное обтягивающее платье миди с декольте и золотистыми пуговицами. Под нарядом отсутствовал бюстгальтер, поэтому сквозь тонкую ткань были заметны ее соски. Талию звезда украсила золотым поясом-цепочкой и прикрепила к платью значок в виде красного мака.

Аманда Холден / © Getty Images
Аманда Холден / Фото: Getty Images

На плечи Аманда накинула классическое пальто цвета кэмел и надела кожаные бежевые сапоги на каблуках. В руке она держала светло-бежевую сумку.

Аманда распустила волосы, губы накрасила розовой помадой и надела на лицо солнцезащитные очки в черепаховой оправе. На шее у нее была золотая цепочка с подвеской, в ушах – лаконичные серьги, а на руках – кольца с камнями. Черный маникюр завершил стильный образ радиоведущей.

Напомним, ранее Аманда Холден выбрала для своего выхода монохромный лук во всем сером.

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Дата публикации
Просмотры
447
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