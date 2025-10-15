ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
294
Время на прочтение
1 мин

Не любит носить бюстгальтер: из-за вспышек фотокамер наряд у модели просвечивался, и она сверкнула пышной грудью

Брукс Нейдер в соблазнительном образе total black пришла на мероприятие.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Брукс Нейдер

Брукс Нейдер / © Getty Images

Американская модель Брукс Нейдер попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Девушка обожает внимание фотографов, поэтому с радостью начала им позировать.

Брукс была одета во все черное. На ней был жакет, рукава которого она подняла до локтей, боди с высокой горловиной и мини-юбка с драпировкой. От вспышек фотокамер ее боди просвечивалось, а поскольку она была без бюстгальтера, то засветила свою пышную красивую грудь.

Брукс Нейдер / © Getty Images

Брукс Нейдер / © Getty Images

Лук Нейдер дополнила черными капроновыми колготами и черными лакированными остроносыми туфлями.

Брукс сделала красивую укладку с прикорневым объемом, макияж с акцентом на глазах, белый маникюр, уши украсила золотыми серьгами-кольцами, а руку — широким золотым браслетом.

Напомним, Брукс Нейдер появилась в Милане в прозрачном платье, расшитом серебряными пайетками, бисером и камнями.

Дата публикации
Количество просмотров
294
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie