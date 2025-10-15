- Дата публикации
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 294
- Время на прочтение
- 1 мин
Не любит носить бюстгальтер: из-за вспышек фотокамер наряд у модели просвечивался, и она сверкнула пышной грудью
Брукс Нейдер в соблазнительном образе total black пришла на мероприятие.
Американская модель Брукс Нейдер попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Девушка обожает внимание фотографов, поэтому с радостью начала им позировать.
Брукс была одета во все черное. На ней был жакет, рукава которого она подняла до локтей, боди с высокой горловиной и мини-юбка с драпировкой. От вспышек фотокамер ее боди просвечивалось, а поскольку она была без бюстгальтера, то засветила свою пышную красивую грудь.
Лук Нейдер дополнила черными капроновыми колготами и черными лакированными остроносыми туфлями.
Брукс сделала красивую укладку с прикорневым объемом, макияж с акцентом на глазах, белый маникюр, уши украсила золотыми серьгами-кольцами, а руку — широким золотым браслетом.
Напомним, Брукс Нейдер появилась в Милане в прозрачном платье, расшитом серебряными пайетками, бисером и камнями.