Не любит носить бюстгальтер: из-за вспышек фотокамер наряд у модели просвечивался, и она сверкнула пышной грудью

Брукс Нейдер / © Getty Images

Американская модель Брукс Нейдер попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Девушка обожает внимание фотографов, поэтому с радостью начала им позировать.

Брукс была одета во все черное. На ней был жакет, рукава которого она подняла до локтей, боди с высокой горловиной и мини-юбка с драпировкой. От вспышек фотокамер ее боди просвечивалось, а поскольку она была без бюстгальтера, то засветила свою пышную красивую грудь.

Лук Нейдер дополнила черными капроновыми колготами и черными лакированными остроносыми туфлями.

Брукс сделала красивую укладку с прикорневым объемом, макияж с акцентом на глазах, белый маникюр, уши украсила золотыми серьгами-кольцами, а руку — широким золотым браслетом.

Напомним, Брукс Нейдер появилась в Милане в прозрачном платье, расшитом серебряными пайетками, бисером и камнями.