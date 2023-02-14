Не могла справится с платьем: Лили Джеймс надела неудачный наряд, который постоянно хотел "убежать"

На красной дорожке звезда хотела произвести впечатление своим декольте, но в результате весь вечер мучилась с платьем, чтобы не показать слишком много.

13 февраля, в преддверии Дня святого Валентина, в Лондоне состоялась премьера романтического фильма "При чем тут любовь?". Мероприятие посетила актриса Лили Джеймс, сыгравшая в этом ромкоме вместе с Шазадом Латифом.

Лили Джеймс / Фото: Associated Press

На красной дорожке звезда появилась в эффектном зеленом платье, у которого была имитация белого бюстгальтера.

Наряд имел тонкие бретельки, корсетную основу и сзади "белый бюстгальтер" выглядывал из под платья, демонстрирую декоративную застежку.

Лили Джеймс / Фото: Associated Press

Само платье, вероятно, было сделано для актрисы на заказ. Зеленая ткань наряда была полностью расшита бисером в виде маленьких цветов. А также действительно интересно выглядел контраст белой отделки с полупрозрачным тюлем, который обтягивал фигуру Лили придавая образу скульптурности.

Лили Джеймс / Фото: Associated Press

Дополняли этот образ "мокрая" укладка и сатиновые туфли жемчужного оттенка от бренда Jimmy Choo. Сзади на платье был разрез.

Лили Джеймс / Фото: Associated Press

Но была в этом этом эффектном луке одна загвоздка - актриса никак не могла одержать наряд на своей груди. Практически все время на красной дорожке Лили то поправляла бретельки, то пыталась подтянуть корсет платья, который непослушно сползал вниз.

Лили Джеймс / Фото: Getty Images

Лили Джеймс / Фото: Getty Images

Лили Джеймс / Фото: Getty Images

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