"Не молчи": Катя Осадчая обратилась к Анне Седоковой

Ведущая призвала певицу не молчать.

Ведущая "Светской жизни" Катя Осадчая через Instagram обратилась к певице Анне Седоковой, которая родилась в Киеве.

"Не молчи! Ты именно в Украине начала свою карьеру, у тебя много друзей, и ты не можешь не знать, что на самом деле происходит, а своих подписчиков кормишь картинками "миру мир". Нет, это больше не работает", - написала Катя.

Instagram Кати Осадчей

Анна Седокова в свою очередь молчит. В ее аккаунте лишь публикация "Нет войне", комментарии под которой певица закрыла.

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