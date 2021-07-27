Не надела бюстгальтер: Зои Кравиц привлекла внимание своим образом

32-летняя знаменитость показала, как можно сочетать вещи для летнего образа.

Актриса и дочь певца Ленни Кравица, Зои Кравиц, которую мы скоро увидим в новой версии фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном, решила прогуляться по Нью-Йорку и сходить на обед. Знаменитость выбрала для жаркого дня синюю майку, легкую шелковую макси-юбку графитового цвета и вьетнамки. На изгибе руки она несла зеленую сумку от бренда Telfar.

Завершили этот образ солнцезащитные очки, несколько украшений и собранные волосы. Привлекло внимание то, что актриса решила не надевать белье под майку, из-за чего было видно очертание ее груди.

Зои Кравиц / Getty Images

Ранее Зои тоже попадала под прицел папарацци в городе, когда выходила на вечернюю прогулку с друзьями. Тогда, кстати, она была в похожем образе.

Зои Кравиц / Getty Images

Читайте также: Не долго длилась история: Зои Кравиц разводится с мужем

Фотосессия Зои Кравиц для US Elle (9 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку