Не нужно стесняться: Надя Дорофеева поделилась списком бесплатных психологических консультаций

Артистка призывает не стесняться обращаться за помощью.

Надя Дорофеева опубликовала в Instagram полезный пост с бесплатными психологическими консультациями. Артистка призывает не стесняться и обращаться за помощью, если вы в этом нуждаетесь:

"Обращаться за помощью стыдно? Раньше я тоже так считала. А год назад столкнулась с такими моментами в своей жизни, с которыми не могла справиться самостоятельно, и они привели меня к психологу. Сейчас я понимаю, насколько это необходимый шаг помощи самому себе!

Мне страшно представить, через что прошло и до сих пор проходит много украинцев, сколько людей в депрессии, с посттравматическим синдромом, сколько людей не могут вернуться домой, потому что дома уже нет…", — написала звезда.

Дорофеева оставила список инициатив, которые она собрала вместе со своей командой. Она отметила, что будет счастлива, если это поможет хоть кому-нибудь из украинцев.

"Всеукраинский колл-центр #ВАРТОЖИТИ @vartozhyty – бесплатные консультации всем, кому тревожно, кризисное консультирование.

Онлайн-платформа "Розкажи мені" @institute_of_cm – круглосуточно оказывает психологическую помощь всем, кто испытывает тревогу, панические атаки, близкие к депрессии или даже на грани.

"Папа, поверь" @misha_katsurin – проект с советами по поводу того, как говорить с родными из России о войне и доносить до них правду.

Платформа "Хаб стійкості" @resilience.hub.u.a с сервисами психологической поддержки в кризисное время, безвозмездные кризисные консультации.

Психологическая поддержка "Перемога" @peremogasupport, где готовы слушать, слышать, понимать каждого.

"Mindly" @mindlyspace – платформа по оказанию психологической помощи онлайн.

"teplo" @teplo.app.

приложение по поиску профессиональной психологической помощи.

Проект "Серце в долонях" @lesiamatveyeva – команда из 50 специалистов-волонтеров оказывают психологическую поддержку бесплатно/за донат/за платную помощь.

Обнимаю вас! Помните, что вы очень смелы и сильны – мы победим!"

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