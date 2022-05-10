Не осталась в стороне: Дженнифер Лопес выступит на итальянском острове, чтобы собрать деньги для украинцев

Не осталась в стороне: Дженнифер Лопес выступит на итальянском острове, чтобы собрать деньги для украинцев

Поп-звезда примет участие в благотворительном мероприятии в поддержку Украины.

Дженнифер Лопес выступит на благотворительном гала-вечере Luisa Via Roma, который состоится при поддержке UNICEF на итальянском острове Капри. Мероприятие запланировано на 30 июля в историческом комплексе Чертоза-ди-Сан-Джакомо.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Об этом сообщило издание WWD.

Часть средств, собранных во время концерта, будет перечислена на помощь украинцам, пострадавшим от войны России в Украине.

Во время концерта представители ЮНИСЕФ, которые будут находиться в то время в Украине, выйдут на видеосвязь, чтобы рассказать правду о войне.

Напомним, в Бирмингеме состоялся концерт в поддержку Украины, в котором приняли участие Эд Ширан, Камила Кабельо, экс-участница Spice Girls Эмма Бантон и другие.

Читайте также: