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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Не оставили в одиночестве: Брэд Питт рассказал, кто помог ему пережить скандальный развод с Джоли

62-летний голливудский актер признался, что в самые тяжелые периоды жизни опирался на поддержку близких друзей, среди которых были известные кинозвезды.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Брэд Питт

Брэд Питт / © Associated Press

Брэд Питт откровенно рассказал о сложном периоде своей жизни, связанном с затянувшимся разводом с Анджелиной Джоли, и признался, кто помог ему справиться с эмоциональными переживаниями.

Анджелина Джоли и Брэд Питт / © Associated Press

Анджелина Джоли и Брэд Питт / © Associated Press

Как пишет The Sun, актер поделился личными переживаниями в интервью во время кинофестиваля в Сан-Себастьяне, где рассказывал о своем новом фильме «Сердце зверя» («Heart of the Beast»).

По словам Питта, в самые мрачные моменты жизни он больше всего полагался на близких друзей и семью. Актер не скрывал от них своих трудностей и мог откровенно говорить о собственных переживаниях. Именно возможность быть собой рядом с людьми, которые любят и поддерживают, стала для него чрезвычайно важной.

Анджелина Джоли и Брэд Питт / © Associated Press

Анджелина Джоли и Брэд Питт / © Associated Press

Среди знаменитых друзей, которые помогали Брэду пережить этот непростой период, издание называет Джорджа Клуни, Брэдли Купера, Леонардо Ди Каприо и Мэтта Деймона.

Кроме того, после разрыва с Джоли актер возобновил дружеские отношения со своей первой женой Дженнифер Энистон, с которой развелся в 2005 году.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт / © Associated Press

Дженнифер Энистон и Брэд Питт / © Associated Press

Питт также пересмотрел свой образ жизни. После расставания с Анджелиной он отказался от алкоголя на семь лет, посещал собрания общества анонимных алкоголиков и проходил психотерапию.

Размышляя о жизненных испытаниях, актер вспомнил советы специалистов по выживанию, с которыми он работал во время съемок нового триллера. Они научили его сосредотачиваться на маленьких победах, а не на всех трудностях сразу.

Питт отметил, что этот принцип можно применить и к повседневной жизни: даже переживая утраты и боль, важно двигаться вперед небольшими шагами.

Напомним, Брэд Питт и Анджелина Джоли начали встречаться после знакомства на съемочной площадке фильма «Мистер и миссис Смит» в 2004 году. В августе 2014 года пара поженилась, однако уже в сентябре 2016 года актриса подала на развод.

Брэд Питт и Анджелина Джоли / © Associated Press

Брэд Питт и Анджелина Джоли / © Associated Press

Причиной разрыва стал конфликт на борту частного самолета, во время которого, по утверждениям Джоли, Питт вел себя агрессивно по отношению к ней и детям. Актер отрицал обвинения. По результатам расследования ФБР уголовных обвинений ему не предъявили.

Развод бывших супругов длился восемь лет и завершился лишь в декабре 2024 года. При этом между ними остались юридические споры, в частности, касающиеся французского винодельческого поместья Château Miraval.

Сложными остаются и отношения Питта с детьми. По информации The Sun, несколько детей бывших супругов решили отказаться от отцовской фамилии.

В настоящее время актер встречается с Инес де Рамон, которая работает в ювелирной отрасли. Об их романе стало известно в конце 2022 года. С тех пор пара все чаще появляется вместе на публике.

Инес де Рамон и Брэнд Питт / © Associated Press

Инес де Рамон и Брэнд Питт / © Associated Press

Несмотря на пережитые трудности, Брэд Питт продолжает активно сниматься в кино. В новом триллере «Сердце зверя» он сыграл бывшего военнослужащего спецподразделения, который вместе со своей собакой пытается выжить в суровых условиях дикой природы Аляски после авиакатастрофы.

По словам актера, работа над фильмом еще раз напомнила ему о важности любви, человеческих связей и заботы о близких.

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