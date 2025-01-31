Не оторвать глаз: 3 самых откровенных декольте на красной дорожке благотворительного концерта

Эти три звездных красавицы были в центре внимания красной дорожки мероприятия.

В Нью-Йорке прошел благотворительный концерт Американской кардиологической ассоциации Go Red for Women Red Dress Collection. Дресс-кодом мероприятия были красные платья, поэтому на красной дорожке звездные красавицы демонстрировали лучшие свои наряды. Среди них были и те, кто решил привлечь к себе внимание откровенным декольте. Рассмотрим их образы.

Мелисса Фумеро

42-летняя американская актриса Мелисса Фумеро появилась на ивенте в черном прозрачном платье макси с длинными рукавами, обильно расшитом красными пайетками. Наряд имели глубокий вырез, что придало ее луку пикантности.

Фото: Associated Press

Мелисса сделала объемную укладку с локонами, макияж с красной помадой и украсила уши серьгами-снежинками с камнями.

Мелисса Фумеро / Фото: Associated Press

Кришелл Стаус

43-летняя американская актриса, звезда реалитишоу Selling Sunset – Кришел Стаус – сияла перед фотокамерами в шелковом красном платье на тонких бретельках от итальянского бренда Gustavo Cadile.

Кришолл Стаус / Фото: Associated Press

Платье имело драпировку, розовый пояс, украшенный серебряными пайетками и камнями, а также откровенное декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее пышную сексуальную грудь.

Кришолл Стаус / Фото: Associated Press

У Кришелл была красивая прическа с локонами, макияж с розовой помадой и серебряные украшения.

Джина Гершон

62-летняя американская актриса и певица Джина Гершон решила выделиться и выбрала для своего появления красный обтягивающий комбинезон, полностью расшитый пайетками, от бренда Marc Bouwer. Наряд имел укороченные брюки, широкие плечи с длинной бахромой с пайетками и имитированный пояс из красных камней. А ее глубокое соблазнительное декольте никого не оставило равнодушным.

Джина Гершон / Фото: Associated Press

Лук Джина дополнила атласными красными остроносыми туфлями-лодочками, высоким пучком на голове, ярким макияжем с черно-розовыми тенями и розовой помадой, а также длинными красными серьгами.

Джина Гершон / Фото: Associated Press

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