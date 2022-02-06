Не оторвать глаз: два роскошных образа Дженнифер Лопес в Нью-Йорке

Рассматриваем наряды знаменитости.

Сейчас Дженнифер Лопес активно занимается продвижением нового фильма "Первый встречный", в котором сыграла главную роль, поэтому прилетела в Нью-Йорк, где практически ежедневно посещает различные шоу и дает интервью.

В пятницу суперзвезду сфотографировали аж дважды, когда она шла по своим делам, однако образы Лопес были настолько красивыми, что не рассказать о них мы просто не могли.

В первом луке звезда решила сочетать зеленые оттенки, поэтому выбрала длинные платье и пальто от бренда Del Core, белые туфли от Tom Ford, квадратную сумку с маленькой ручкой от Aspinal of London и роскошные украшения от ювелирного бренда Pasquale Bruni. Также стоит отметить и солнцезащитные очки, ведь они у Дженнифер от бренда Bulgari.

Дженнифер Лопес / Getty Images

Второй образ навеян ретро и в нем Лопес была очень элегантной, сочетай черное платье-пальто Dior, сумку и очки от Bvlgari, а также ювелирные изделия от Pasquale Bruni. Очень оригинальными были и туфли звезды с металлическими деталями и ремешками от Hardot Harlot.

Дженнифер Лопес / Getty Images

Напомним, что в Нью-Йорк с Дженнифер прилетел ее возлюбленный Бен Аффлек. Пару неоднократно фотографировали вместе.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Getty Images

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