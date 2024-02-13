Не оторвать глаз: французская актриса Леа Сейду на премьере фильма "Дюна"

Для мероприятия звезда выбрала романтический образ с ярким макияжем.

В Париже, 12 февраля, состоялась презентация второй части ремейка "Дюна", которую посетили актеры сыгравшие в фильме.

На красной дорожке среди актерского состава была впервые замечена французская актриса Леа Сейду, поскольку она также появится в "Дюне" в роли Марго Фенринг.

Для презентации актриса надела синее бархатное платье от Модного дома Louis Vuitton. Длинное платье имело небольшой шлейф, отвороты на бюстье, а также короткую накидку, украшенную спереди небольшим бантом.

Леа Сейду / Фото: Getty Images

Образ Сейду дополнила элегантная прическа с голливудской волной, высокий перчатки в цвет платья, а также серьги и макияж с красной помадой.

Леа Сейду / Фото: Getty Images

Образ актрисы выглядел очень романтично, но кардинально отличался от того, что надела другая звезда "Дюны" - 27-летняя Зендея. Девушка пришла на презентацию в жаккардовом костюме от Louis Vuitton.

Зендея / Фото: Getty Images

В украинский прокат "Дюна: Вторая часть" выйдет 29 февраля.

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