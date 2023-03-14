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Не отвести глаз: 15 сексуальных декольте на послеоскаровской вечеринке

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1660
Время на прочтение
1 мин
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Не отвести глаз: 15 сексуальных декольте на послеоскаровской вечеринке

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Звездные красотки пришли на светское мероприятие в нарядах с соблазнительными вырезами.

В Беверли-Хиллз состоялась послеоскаровская вечеринка Vanity Fair, на которой собралось множество знаменитостей. Звездные красавицы демонстрировали перед фотокамерами свои роскошные образы. Среди них были те, кто сделал ставку на декольте. И это было правильным решением, ведь красивые соблазнительные вырезы всегда в центре внимания любого события.

Итак, предлагаем рассмотреть подборку звездных аутфитов с привлекательными сексуальными декольте, от которых трудно отвести взгляд.

Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / Фото: Associated Press
Кара Делевинь / © Associated Press
Кара Делевинь / Фото: Associated Press
Хайди Клум / © Associated Press
Хайди Клум / Фото: Associated Press
Керри Вашингтон / © Associated Press
Керри Вашингтон / Фото: Associated Press
Крисси Тейген / © Associated Press
Крисси Тейген / Фото: Associated Press
Крисси Тейген / © Associated Press
Крисси Тейген / Фото: Associated Press
Ева Лонгория / © Associated Press
Ева Лонгория / Фото: Associated Press
Ева Лонгория / © Associated Press
Ева Лонгория / Фото: Associated Press
Давай Гурира / © Associated Press
Давай Гурира / Фото: Associated Press
Давай Гурира / © Associated Press
Давай Гурира / Фото: Associated Press
Лана Кондор / © Associated Press
Лана Кондор / Фото: Associated Press
Megan Thee Stallion / © Associated Press
Megan Thee Stallion / Фото: Associated Press
Megan Thee Stallion / © Associated Press
Megan Thee Stallion / Фото: Associated Press
Симона Тобаско / © Associated Press
Симона Тобаско / Фото: Associated Press
Симона Тобаско / © Associated Press
Симона Тобаско / Фото: Associated Press
Saweetie / © Associated Press
Saweetie / Фото: Associated Press
Saweetie / © Associated Press
Saweetie / Фото: Associated Press
Кейт Хадсон / © Associated Press
Кейт Хадсон / Фото: Associated Press
Кейт Хадсон / © Associated Press
Кейт Хадсон / Фото: Associated Press
Шерил Ли Ральф / © Associated Press
Шерил Ли Ральф / Фото: Associated Press
Мелани Лински / © Associated Press
Мелани Лински / Фото: Associated Press

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Дата публикации
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1660
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