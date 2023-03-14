Не отвести глаз: 15 сексуальных декольте на послеоскаровской вечеринке

Звездные красотки пришли на светское мероприятие в нарядах с соблазнительными вырезами.

В Беверли-Хиллз состоялась послеоскаровская вечеринка Vanity Fair, на которой собралось множество знаменитостей. Звездные красавицы демонстрировали перед фотокамерами свои роскошные образы. Среди них были те, кто сделал ставку на декольте. И это было правильным решением, ведь красивые соблазнительные вырезы всегда в центре внимания любого события.

Итак, предлагаем рассмотреть подборку звездных аутфитов с привлекательными сексуальными декольте, от которых трудно отвести взгляд.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Кара Делевинь / Фото: Associated Press

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Керри Вашингтон / Фото: Associated Press

Крисси Тейген / Фото: Associated Press

Крисси Тейген / Фото: Associated Press

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Давай Гурира / Фото: Associated Press

Давай Гурира / Фото: Associated Press

Лана Кондор / Фото: Associated Press

Megan Thee Stallion / Фото: Associated Press

Megan Thee Stallion / Фото: Associated Press

Симона Тобаско / Фото: Associated Press

Симона Тобаско / Фото: Associated Press

Saweetie / Фото: Associated Press

Saweetie / Фото: Associated Press

Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

Шерил Ли Ральф / Фото: Associated Press

Мелани Лински / Фото: Associated Press

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