Не отвести глаз: 15 сексуальных декольте на послеоскаровской вечеринке
Звездные красотки пришли на светское мероприятие в нарядах с соблазнительными вырезами.
В Беверли-Хиллз состоялась послеоскаровская вечеринка Vanity Fair, на которой собралось множество знаменитостей. Звездные красавицы демонстрировали перед фотокамерами свои роскошные образы. Среди них были те, кто сделал ставку на декольте. И это было правильным решением, ведь красивые соблазнительные вырезы всегда в центре внимания любого события.
Итак, предлагаем рассмотреть подборку звездных аутфитов с привлекательными сексуальными декольте, от которых трудно отвести взгляд.