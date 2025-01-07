Не отвести глаз: 5 самых откровенных декольте на премии "Золотой глобус"

Звездные красотки сияли на красной дорожке в нарядах с сексуальными вырезами.

Вчера ночью в Лос-Анджелесе прогремела ежегодная церемония вручения премии "Золотой глобус". На красной дорожке звездные красавицы демонстрировали свои лучшие образы. В этом году одной из самых популярных тенденций на премии были глубокие декольте. Среди всех красавиц на кинособытии мы выбрали пять луков с самыми откровенными декольте.

Эшли Грэм

Эшли Грэм привлекла к себе внимание черным платьем, которое специально для нее сшил бренд Bach Mai. Оно имело пышную юбку и глубокое декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее пышную грудь.

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

Майли Сайрус

Майли Сайрус сделала ставку на черное обтягивающее платье макси от Celine, которое имело глубокое декольте и вырезы в форме бабочки на животе, украшенные каймой с серебряными пайетками и бисером.

Майли Сайрус / Фото: Associated Press

Майли Сайрус / Фото: Associated Press

Брианна Лапалья

Американская звезда соцсетей Брианна Лапалья не осталась незамеченной на мероприятии в плиссированном платье темно-бронзового оттенка без бретелек от румынского бренда Maria Lucia Hohan. От ее откровенного и сексуального декольте просто невозможно оторвать взгляд.

Брианна Лапалья / Фото: Associated Press

Брианна Лапалья / Фото: Associated Press

Джанель Джеймс

Американская актриса и комик Джанель Джеймс позировала на красной дорожке в черном бархатном платье по фигуре со шлейфом и соблазнительным декольте от бренда Christian Siriano, которое дополнила оперными черными перчатками.

Джанель Джеймс / Фото: Associated Press

Джанель Джеймс / Фото: Associated Press

Синтия Эриво

Британская актриса и певица Синтия Эриво появилась на церемонии в кастомном черном наряде от Louis Vuitton. Платье было расшито цветами из серебряных паеток, имело тонкие бретельки, прямоугольную кружевную баску и глубокий V-образный вырез.

Синтия Эриво / Фото: Associated Press

Синтия Эриво / Фото: Associated Press

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