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Не отвести глаз: американская актриса в вечернем платье похвасталась пышным и сексуальным декольте на премии

Не отвести глаз: американская актриса в вечернем платье похвасталась пышным и сексуальным декольте на премии

Тараджи Хенсон / Фото: Associated Press

53-летняя Тараджи Хенсон выглядела роскошно на ивенте.

Американская актриса Тараджи Хенсон посетила церемонию награждения премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards).

Звезда для своего появления выбрала роскошный и соблазнительный аутфит. Она надела вечернее черное платье-бюстье от бренда Giambattista Valli с пышным хвостом-шлейфом, которое прекрасно облегало ее соблазнительную фигуру.

Тараджи Хенсон / © Associated Press
Тараджи Хенсон / Фото: Associated Press

Но главным акцентом в ее образе было пышное сексуальное декольте, от которого не сразу можно отвести взгляд.

Тараджи Хенсон / © Associated Press
Тараджи Хенсон / Фото: Associated Press

Тараджи дополнила лук черными босоножками с блестками, драгоценным колье в виде змеи, серьгами, браслетом и кольцами. Стильная прическа каре, макияж с пышными накладными ресницами и длинный острый маникюр завершили лук Хенсон.

Тараджи Хенсон / © Associated Press
Тараджи Хенсон / Фото: Associated Press

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