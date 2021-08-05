Не отвести глаз: американская модель plus-size в черном платье сверкнула большим бюстом на вечеринке

Не отвести глаз: американская модель plus-size в черном платье сверкнула большим бюстом на вечеринке

Хейли Хассельхофф в своем образе сделала акцент на пышном декольте.

В испанском курортном городе Пальма-де-Майорка состоялась вечеринка-открытие Remus Villa известного агента по недвижимости знаменитостей Марсель Ремус.

Ивент посетила американская актриса и модель plus-size - 28-летняя Хейли Хассельхофф. Девушка подчеркнула свои пышные формы черным платьем длины макси. Главным акцентом в ее аутфите было откровенное пышное декольте, которое точно было в центре внимания на мероприятии.

Хейли Хассельхофф / Getty Images

Изысканности образу Хассельхофф добавила прозрачными длинными перчатками, поверх которых надела браслет с драгоценными камнями и кольца.

Волосы актриса собрала в "конский хвост", сделала макияж с черными стрелками, а уши украсила бриллиантовыми серьгами.

Хейли Хассельхофф / Getty Images

Хейли сфотографировалась с хозяином вечеринки Марселем Ремусом и Дитой фон Тиз. Дива бурлеска блистала в элегантном платье-футляре, которое прекрасно подчеркнуло ее фигуру "песочные часы". Оно имело полупрозрачный кружевной верх, пикантное декольте, рукава-фонарики и высокий разрез.

Хейли Хассельхофф, Марсель Ремус и Дитой фон Тиз / Getty Images

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