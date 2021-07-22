Не отвести глаз: Элизабет Херли в полупрозрачном платье сверкнула пышным бюстом

56-летняя актриса вспомнила, как в прошлом году последний раз надевала откровенный вечерний наряд.

Элизабет Херли очень любит светские мероприятия и вечеринки, потому что для них она всегда тщательно готовит свои образы. Каждый ее выход достоин внимания, ведь она все продумывает до деталей.

Затяжной карантин из-за пандемии коронавируса запер всех по домам и лишил возможности выгуливать лучшие свои наряды.

Лиз очень загрустила по тем временам, когда наряжалась на ивенты. Новый или архивный снимок, который она опубликовала в Instagram, тому подтверждение. Под ним актриса написала, что последний раз надевала вечернее платье в феврале 2020 года.

На фото Херли позирует в графитовом вечернем откровенном платье с вышивкой и прозрачной тканью в зоне декольте и на животе. Пышный бюст звезды в этом наряде выглядит очень сексуально.

Элизабет Херли / Instagram Элизабет Херли

Аутфит Херли дополнили красивая укладка, насыщенный макияж и роскошная корона с камнями на голове. В ушах у нее были элегантные длинные серьги, а на руке – браслет.

В прошлый раз Элизабет примерила черное платье от Dsquared2 с очень глубоким декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь.

Напомним, актриса обожает хвастаться стройной фигурой в разных купальниках. Недавно она устроила фотосет в черном бикини с золотыми цепочками.

Элизабет Херли / Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / Instagram Элизабет Херли

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Элизабет Херли в купальниках (10 фото)

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