Не отвести глаз: Эшли Грэм засветила леопардовый бюстгальтер и сверкнула пышной грудью

36-летняя модель plus-size в привлекательном образе пришла на вечеринку "ангелов" VS.

Папарацци подловили Эшли Грэм, когда она за руку со своим мужем Джастином Эрвином шла на вечеринку The Victorias Secret Show 2024 в Нью-Йорке.

На модели было черное платье по фигуре со шнуровками по бокам. Из-под наряда выглядывал леопардовый бюстгальтер, который подчеркнул ее пышную и соблазнительную грудь.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Грэм подобрала к наряду черные босоножки на шпильках. Она сделала волнистую укладку, макияж с коричневыми тенями и украсила уши лаконичными серьгами.

Джастин был одет в черный костюм с белым платком-паше и обут в светло-бежевые замшевые туфли.

Напомним, после шестилетнего перерыва на подиуме "ангелы" Victoria's Secret снова сияли на грандиозном Victoria's Secret Fashion Show 2024 в Нью-Йорке. Как это было, смотрите в нашем материале.

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