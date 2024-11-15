Не отвести глаз: Лотти Мосс в платье с откровенным декольте похвасталась пышным бюстом

26-летняя модель и звезда OnlyFans главный акцент в своем аутфите сделала на красивой груди.
Младшая сестра Кейт Мосс – Лотти Мосс – посетила состоявшуюся в Лондоне презентацию рождественской кампании Agent Provocateur.
Там модель появилась в черном корсетном платье миди без бретелек и с откровенным декольте, подчеркнувшим ее пышный бюст. Лук она дополнила рыжей короткой шубой и черными замшевыми туфлями со стразами.
Мосс сделала укладку с локонами, насыщенный вечерний макияж с розовыми румянами и помадой бежево-коричневого оттенка, а уши она украсила серьгами-кольцами с камнями.
Напомним, Лотти Мосс на премьеру музыкальной новинки от американского рэпера Lil Tjay пришла в черном кожаном макси-платье по фигуре и без рукавов.
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