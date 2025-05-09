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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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191
Время на прочтение
1 мин

Не отвести глаз: модель из Панамы в соблазнительном купальнике потрясла огромными ягодицами на камеру

28-летняя Грейси Бон обожает демонстрировать свои пышные формы.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Грейси Бон

Грейси Бон

Пышнотелая модель из Панамы — Грейси Бон — опубликовала в Instagram пикантное видео с отдыха.

Красавица предстала в соблазнительном черном купальнике, украшенном золотой фурнитурой с черными камнями.

У Грейси были распущены волосы, макияж с длинными накладными ресницами и длинный светлый маникюр. На шее у нее была золотая цепочка с подвеской.

«Просто девушка больших размеров счастлива», – подписала Бон видео.

Напомним, Грейси Бон похвасталась горячим луком в белом прозрачном обтягивающем кэтсьюте с обнаженными плечами и вырезами в зоне декольте.

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