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- Шоу-бизнес
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Не отвести глаз: модель из Панамы в соблазнительном купальнике потрясла огромными ягодицами на камеру
28-летняя Грейси Бон обожает демонстрировать свои пышные формы.
Пышнотелая модель из Панамы — Грейси Бон — опубликовала в Instagram пикантное видео с отдыха.
Красавица предстала в соблазнительном черном купальнике, украшенном золотой фурнитурой с черными камнями.
У Грейси были распущены волосы, макияж с длинными накладными ресницами и длинный светлый маникюр. На шее у нее была золотая цепочка с подвеской.
«Просто девушка больших размеров счастлива», – подписала Бон видео.
Напомним, Грейси Бон похвасталась горячим луком в белом прозрачном обтягивающем кэтсьюте с обнаженными плечами и вырезами в зоне декольте.