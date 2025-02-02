Не отвести глаз: певица Мэдисон Бир в платье с глубоким декольте сверкнула пышной грудью

Американская певица Мэдисон Бир побывала на вечеринке, организованной накануне 67-й ежегодной церемонии вручения престижной музыкальной премии "Грэмми".

Звезда привлекла внимание сексуальным луком. На ней было белое платье макси с плиссированным верхом, американской проймой, халтером и юбкой с высоким разрезом до бедра, через который была видна ткань, украшенная пайетками и бисером. Главным акцентом в ее аутфите было откровенное декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь, от которой трудно было оторвать взгляд.

Мэдисон Бир / Фото: Getty Images

Мэдисон обула серебряные босоножки с завязками на лодыжке и на шпильках.

У нее была укладка с мягкими локонами, макияж с черными стрелками, серьги с камнями в ушах, браслет и кольца на руках.

Напомним, Мэдисон Бир выступила на мероприятии Z100 iHeartRadio Jingle Ball в Нью-Йорке в бордовом бархатном мини-платье с белым бантом от странского бренда FROLOV.

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