Не отвести глаз: порноактриса-трансгендер в леопардовом кроп-топе похвасталась большой грудью

Бритни Кейд

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Американская порноактриса-трансгендер Бритни Кейд опубликовала в Instagram новые фото.

Бритни Кейд

Блондинка одела леопардовый обтягивающий костюм с розовыми акцентами, состоявший из мини-шорт и кроп-топа. Молнию Бритни расстегнула и похвасталась большим соблазнительным бюстом, от которого просто не отвести взгляд. Лук она дополнила золотой сумкой.

Бритни Кейд

Кейд собрала волосы в высокий хвост, накрутив их и выпустив спереди пряди, сделала макияж с розовыми тенями и пышными накладными ресницами, а также французский маникюр. В ушах у нее были лаконичные серьги, на шее — золотая цепочка с подвеской в виде имени с камнями, а на руке красовалось кольцо с бриллиантами.

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Бритни Кейд

Напомним, Бритни Кейд показала снимки, на которых она позировала в прозрачном лавандовом боди, которое она спустила с плеч.