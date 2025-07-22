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- Шоу-бизнес
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Не отвести глаз: порноактриса-трансгендер в леопардовом кроп-топе похвасталась большой грудью
Бритни Кейд выбрала для своего выхода наряд с анималистическим принтом.
Американская порноактриса-трансгендер Бритни Кейд опубликовала в Instagram новые фото.
Блондинка одела леопардовый обтягивающий костюм с розовыми акцентами, состоявший из мини-шорт и кроп-топа. Молнию Бритни расстегнула и похвасталась большим соблазнительным бюстом, от которого просто не отвести взгляд. Лук она дополнила золотой сумкой.
Кейд собрала волосы в высокий хвост, накрутив их и выпустив спереди пряди, сделала макияж с розовыми тенями и пышными накладными ресницами, а также французский маникюр. В ушах у нее были лаконичные серьги, на шее — золотая цепочка с подвеской в виде имени с камнями, а на руке красовалось кольцо с бриллиантами.
Напомним, Бритни Кейд показала снимки, на которых она позировала в прозрачном лавандовом боди, которое она спустила с плеч.