Не отвести глаз: порноактриса-трансгендер в ярком лифе-бандо похвасталась пышным бюстом

Американская порноактриса-трансгендер Бритни Кейд опубликовала в Instagram новые фотографии своего сексуального образа, в котором она пошла на вечеринку.

Девушка позировала на террасе с видом на вечерний город. На ней была синяя мини-юбка с рюшами и синий лиф-бандо с кольцом, в котором она продемонстрировала пышный и соблазнительный бюст.

Бритни Кейд/Instagram

Бритни сделала прическу с локонами, макияж с пышными накладными ресницами и длинный французский маникюр. На шее у нее была золотая цепочка с подвеской Chanel. В руках она держала очки в зеленой оправе и розовую сумочку на золотой цепочке.

Бритни Кейд/Instagram

Напомним, ранее Бритни Кейд сфотографировалась в салатовом бикини и салатовой велюровой мини-юбке.

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