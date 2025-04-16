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- Шоу-бизнес
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Не отвести глаз: телеведущая в зеленом топе ошеломила огромным размером груди
Джессика Алвес ярким нарядом подчеркнула пышное декольте.
Бразильско-британская телеведущая, участница реалити-шоу Celebrity Big Brother и звезда OnlyFans – Джессика Алвес – опубликовала в Instagram фото своего яркого аутфита.
Джесс предстала на снимке в зеленом наряде. Сверху на телеведущей был топ, который подчеркнул ее огромную грудь, размер которой ошеломляет.
Свой образ звезда дополнила идеально ровной укладкой, насыщенным макияжем и красным маниюкром. А еще на Джессике были золотые длинные серьги, браслеты и кольца.
Напомним, Джессика Алвес сделала более 100 пластических операций, чтобы изменить свою внешность. Во время своих перевоплощений ее часто называли куклой Кеном.