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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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265
Время на прочтение
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Не отвести глаз: телеведущая в зеленом топе ошеломила огромным размером груди

Джессика Алвес ярким нарядом подчеркнула пышное декольте.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джессика Алвес

Джессика Алвес

Бразильско-британская телеведущая, участница реалити-шоу Celebrity Big Brother и звезда OnlyFans – Джессика Алвес – опубликовала в Instagram фото своего яркого аутфита.

Джесс предстала на снимке в зеленом наряде. Сверху на телеведущей был топ, который подчеркнул ее огромную грудь, размер которой ошеломляет.

Джессика Алвес

Джессика Алвес

Свой образ звезда дополнила идеально ровной укладкой, насыщенным макияжем и красным маниюкром. А еще на Джессике были золотые длинные серьги, браслеты и кольца.

Напомним, Джессика Алвес сделала более 100 пластических операций, чтобы изменить свою внешность. Во время своих перевоплощений ее часто называли куклой Кеном.

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