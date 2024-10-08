Не отвести глаз: звезда реалити красным платьем подчеркнула пышную грудь

Звезда американского реалити-шоу для Netflix – Selling Sunset – Челси Лазкани – опубликовала в Instagram новые снимки.

На них женщина продемонстрировала пикантный аутфит. Челси была одета в красное платье по фигуре с откровенным вырезом, который подчеркнул ее пышную и соблазнительную грудь. От ее декольте трудно сразу отвести взор.

Челси Лазкани

Челси сделала укладку, макияж с черными стрелками, уши украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздями и завершила лук красной сумкой с плетением.

Челси Лазкани

Напомним, Челси Лазкани вышла на прогулку в топе с длинными рукавами и пикантным декольте, а также в мини-шортах.

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