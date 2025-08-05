ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
70
Время на прочтение
1 мин

Не отвести глаз: звезда реалити в корсетном платье с пайетками продемонстрировала огромный бюст

Участница реалити-шоу выбрала для своего появления наряд с откровенным декольте.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Envy Erica

Envy Erica / © Getty Images

В Инглвуде состоялась премьера нового сезона реалити-шоу "Кабаре Джозелин в Калифорнии" от Zeus Network, которую посетила его участница - Envy Erica.

Девушка предстала перед фотокамерами в черном корсетном платье по фигуре и без бретелек, расшитом серебряными пайетками, бисером и камнями. Главный акцент в ее аутфите был на соблазнительном декольте, из которого едва не выпала ее пышная грудь.

Envy Erica / © Getty Images

Envy Erica / © Getty Images

Envy Erica волосы собрала в высокую прическу, выпустив и накрутив пряди спереди, сделала макияж с пышными накладными ресницами и серебряный маникюр. На шее у нее было бриллиантовое колье, а на руке браслет с бриллиантами.

Напомним, а другая участница реалити-шоу Gbaby пришла на мероприятие в «голом» платье и без белья.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie