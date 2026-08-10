Не отвести взгляд: звезда реалити в наряде с экстремальным декольте продемонстрировала пышную грудь

Оландрия Картен / © Getty Images

Реклама

Американская телеведущая, модель, инфлюенсер и звезда реалити-шоу «Остров любви» Оландрия Картен посетила мероприятие TIME100 Creators Event 2026 в Нью-Йорке. Для своего появления она выбрала эффектный образ со смелым акцентом.

На девушке был серый наряд в горошек из коллекции prêt-à-porter Mugler весна 2025. Оно имело скульптурный силуэт с утрированной линией плеч, акцентированной талией и объемными деталями на бедрах, напоминавшими баску. Длина мини прекрасно подчеркнула стройные ноги Оландрии.

Реклама

Оландрия Картен / © Getty Images

Главной изюминкой наряда стало откровенное глубокое V-образное декольте почти до талии. Пышную грудь она подчеркнула серебряными тенями.

Реклама

Лук Картен дополнила черными туфлями на шпильках с заостренным носком. Волосы она заплела в тонкие косички и собрала в хвост. Звезда реалити сделала выразительный макияж с черными стрелками, розовыми румянами и блеском на губах. У нее также был длинный черный острый маникюр.

Напомним, ранее Оландрия Картен продемонстрировала роскошный образ в прозрачном красном платье от бренда Francalanci, под которым на ней не было трусов.

Новости партнеров