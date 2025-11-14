ТСН в социальных сетях

Не перестает удивлять: супермодель Наоми Кэмпбелл в платье с перфорацией блистала на красной дорожке

Лаконичное платье с оригинальными вырезами красиво подчеркивало ее фигуру.

Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Легенда моды — супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл — вышла в свет 13 ноября в Мюнхене. Она посетила церемонию вручения премии «Бэмби» и блистала перед камерами в сногсшибательном наряде.

Наоми появилась в длинном белом платье креативного дизайна, ведь у него была бретелька ассиметричной, а вторая в виде золотой цепочки. Выполнено платье в фасоне рыбка, а также украшено цветочной перфорацией. Также Наоми сделала нежный макияж и дополнила лук париком с длинными волосами, который был также украшен белым цветком.

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

В Германию Наоми прибыла после аудиенции в Ватикане у Папы Римского. Модель появилась на свтрече в черном костюме от итальянского Модного дома и с мантильей на голове, а также подарила понтифику книгу.

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

