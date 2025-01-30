Не похож на нее: 19-летний сын Хайди Клум дебютировал на подиуме в Париже

Это был его первый выход на подиум.

Сын супермодели и телеведущей Хайди Клум, 19-летний Генри Сэмюэл, дебютировал на подиуме в Париже. Молодой человек принял участие в показе кутюрной коллекции Lena Erziak весна-лето 2025.

На подиуме Генри продемонстрировал черный костюм с брюками и жакетом, который украшал на талии широкий пояс. Также на нем были туфли, а волосы начинающий манекенщик собрал частично в высокую прическу-хвост.

Генри Сэмюэл / Фото: Getty Images

Генри является одним из четырех детей Хайди Клум. Его отец - британский певец Сил, настоящее имя которого Генри Олушеган Адеола Сэмюэл. Он был в браке с Хайди с 2004 по 2012 год и у них, помимо Генри, еще два общих ребенка - 18-летний сын Йохан и 15-летняя дочь Лу. Также Сил удочерил дочь Хайди Лени, поэтому девушка также называет его своим отцом.

В видео, которое опубликовало издание Vogue, Генри рассказал, несколько наставлений, которые ему дали его близкие перед показом.

"Лени сказала мне, что нужно смотреть прямо перед собой и ходить так, будто я держу книгу на голове. Моя мама велела мне стараться изо всех сил и не забывать веселиться", - рассказал он.

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