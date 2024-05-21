Не похож на него: Ричард Гир появился на красной дорожке с 24-летним сыном-красавцем

Голливудский актер Ричард Гир вышел на красную дорожку кинофестиваля во Франции. Международный Каннский кинофестиваль 74-летний актер посетил со своей женой - 41-летней Алехандрой Сильвой, а также старшим сыном Гомером.

Ричард Гир и Гомер Гир / Фото: Getty Images

Молодому человеку уже 24 года и родился он у знаменитого актера в браке с актрисой и модель Кэри Лоуэлл. Гомера назвали на честь деда Гира. На мероприятии сын актера был одет согласно дресс-коду - в черный смокинг, белую рубашку, галстук-бабочку и туфли.

Гомер сопровождал отца как на красной дорожке, так и посетил с ним афтепати. Но отметим, что он не похож на Гира старшего, а является копией своей матери.

Ричард Гир и Гомер Гир / Фото: Getty Images

В детстве маленький Гомер часто попадал под прицел папарацци с отцом, но после расставания его родителей это стало редкостью.

Ричард Гир и Гомер Гир в 2000 году / Фото: Getty Images

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