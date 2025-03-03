Не похожа на себя: Ким Кардашьян в белом пышном платье блистала на Vanity Fair Oscars Party

44-летняя бизнесвумен и звезда реалити приехала на пати в белоснежном платье с корсетом и очень пышным подолом из кутюрной коллекции Balenciaga.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Ким выглядела максимально натурально, на ее лице был минималистичный макияж, она лишь немного подчеркнула глаза и нанесла на губы розовый блеск, волосы собрала в низкий пучок, была совсем без украшений и со светлым маникюром.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Вечеринку Vanity Fair также посетила актриса Оливия Уайлд. Она приехала на пати в прозрачном платье от Chloe.

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