Не похожа на себя: Ким Кардашьян в белом пышном платье блистала на Vanity Fair Oscars Party

Ким Кардашьян посетила вечеринку Vanity Fair Oscars Party, которая ежегодно проходит после церемонии "Оскар".
44-летняя бизнесвумен и звезда реалити приехала на пати в белоснежном платье с корсетом и очень пышным подолом из кутюрной коллекции Balenciaga.
Ким выглядела максимально натурально, на ее лице был минималистичный макияж, она лишь немного подчеркнула глаза и нанесла на губы розовый блеск, волосы собрала в низкий пучок, была совсем без украшений и со светлым маникюром.
Вечеринку Vanity Fair также посетила актриса Оливия Уайлд. Она приехала на пати в прозрачном платье от Chloe.
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