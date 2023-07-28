Не похожа на себя: Риту Ору сфотографировали папарацци в нежном мини-платье с кружевом

Британская певица Рита Ора продемонстрировала нежный летний образ на улице в Нью-Йорке, в районе Сохо. На звезде было белое мини-платье в романтическом стиле и с короткими рукавами.

Платье также имело несколько слоев на юбке, спереди застегивалось на пуговицы, а его края и декольте были обшиты кружевом.

Наряд Рита дополнила лаконичным макияжем, прической с пробором и челкой на один бок, а также добавила в волосы прядки, чтобы сделать их длиннее. Обула звезда белые сапоги со шнуровкой, отказалась от украшений, но в руке несла солнцезащитные очки.

Рита Ора / Фото: Getty Images

Этот лук звезды кардинально отличался от того, что она показывала на публике в последнее время, ведь в основном появлялась в прозрачных платьях и без нижнего белья.

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