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Не похожа на себя: Риту Ору сфотографировали папарацци в нежном мини-платье с кружевом

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1600
Время на прочтение
1 мин
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Не похожа на себя: Риту Ору сфотографировали папарацци в нежном мини-платье с кружевом

Рита Ора / Фото: Getty Images

Короткий наряд подчеркнул стройные ноги знаменитой артистки.

Британская певица Рита Ора продемонстрировала нежный летний образ на улице в Нью-Йорке, в районе Сохо. На звезде было белое мини-платье в романтическом стиле и с короткими рукавами.

Платье также имело несколько слоев на юбке, спереди застегивалось на пуговицы, а его края и декольте были обшиты кружевом.

Наряд Рита дополнила лаконичным макияжем, прической с пробором и челкой на один бок, а также добавила в волосы прядки, чтобы сделать их длиннее. Обула звезда белые сапоги со шнуровкой, отказалась от украшений, но в руке несла солнцезащитные очки.

Рита Ора / © Getty Images
Рита Ора / Фото: Getty Images

Этот лук звезды кардинально отличался от того, что она показывала на публике в последнее время, ведь в основном появлялась в прозрачных платьях и без нижнего белья.

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Дата публикации
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