Не похожи друг на друга: как сейчас выглядят два младших сына Виктории и Дэвида Бекхэм

Ромео и Харпер Бекхэм / © Associated Press

Модельер и бывшая звезда Spice Girls Виктория Бекхэм блистала на лондонской премьере своего документального сериала для Netflix в окружении семьи. Ее пришли поддержать муж Дэвид и трое из их четырех детей — дочь Харпер, а также сыновья Круз и Ромео.

Круз Бекхэм, Джеки Апостел, Ромео Бекхэм, Харпер Бекхэм, Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм / © Associated Press

Сыновья пары между собой не похожи, но выглядели стильно, как и их знаменитые родители.

20-летний Круз появился в костюме Gucci, который носил в сочетании с голубой рубашкой и галстуком цвета бургунди, а его девушка Джеки Апостел с ног до голові нарядилась в вещи от бренда Victoria Beckham.

Круз Бекхэм и Джеки Апостел / © Associated Press

23-летний Ромео же выбрал для выхода в свет белоснежный смокинг, который носил с бриллиантовыми украшениями, белой майкой и черной обувью.

Ромео и Харпер Бекхэм / © Associated Press

Старший из детей пары — 26-летний Бруклин — на мероприятии не появился. В 2022 году он женился на Николе Пельтц — дочери американского миллиардера. В начале этого года они резко перестали посещать семейные мероприятия и публиковать совместные фото в соцсетях. Вскоре СМИ узнали, что Никола считает родителей мужа «токсичными», а сам Бруклин якобы не хочет с ними общаться. Тем временем с родственниками своей жены Бруклин в прекрасных отношениях. Недавно он впервые высказался о семейном конфликте и назвал Николу своей главной поддержкой. Также пара провела праздник — обновила супружеские клятвы и никого из семьи Бекхэм на мероприятие не позвали.