Не получила розу — написала песню: участница "Холостяка-15" после ухода из проекта презентовала дебютный сингл

DOICHEVA

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Участница 15-го сезона реалити-шоу «Холостяк» — DOICHEVA, которая пришла на знакомство с главным героем Вячеславом Кравцовым с курицей Лариской, выпустила дебютную песню «Все, чего мы хотим». На ее создание девушку вдохновило завершение участия в романтическом проекте.

Вячеслав Кравцов, DOICHEVA и курица Лариска

По словам DOICHEVA, она написала эту песню по дороге домой после того, как покинула реалити-шоу. Свои переживания она воплотила в танцевальном треке в стиле регетон, добавив в него иронию и намеки на события проекта.

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«После того, как я покинула проект „Холостяк“, по дороге домой я написала эту песню. Я решила воплотить свои эмоции в музыку — с иронией, характером и настроением. Ведь если тебе не дарят то, о чем ты мечтаешь, ты всегда можешь подарить это себе сама», — рассказала девушка.

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Вячеслав Кравцов, DOICHEVA и курица Лариска

В тексте песни упоминаются роза, «Жигуль» и Бали. Как пояснила DOICHEVA, эти детали связаны с ее участием в шоу «Холостяк».

В то же время за ироничными строками скрывается и искреннее желание остаться в проекте. DOICHEVA призналась, что хотела получить розу и продолжить знакомство с главным героем. Именно эти несбывшиеся ожидания она отразила в песне.

«Хотела ли я розу? Конечно, да, но судьба распорядилась иначе. «Ты подарил мне „Жигули“, а я хотела на Бали» — это о том, что в проекте я уехала домой, а хотела продолжить это приключение с „Холостяком“. А слова «ты меня увидишь еще не раз» означают, что не так просто от меня избавиться, просто не дав троянду», — пояснила она.

Так дебютный сингл девушки стал своеобразным музыкальным послесловием к участию в реалити-шоу — с разочарованием, самоиронией и припевом «Почему же нам не дарят всего, чего мы хотим».

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