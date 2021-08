Не поправилась ни на сантиметр: Руслана выступила в кожаном наряде, в котором победила на "Евровидении-2004"

48-летняя артистка знает, как держать себя в форме. После победы на "Евровидении" прошло 17 лет, а ее фигура совсем не изменилась.

Вчера, 24 августа, в Киеве, на НСК "Олимпийский", состоялся большой праздничный концерт "День Независимости страны" с участием украинских звезд.

В нем приняла участие зажигательная Руслана с песней "Дикі танці", с англоязычной версией которой она победила на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2004 году в Турции.

На сцене энергичная Руслана появилась в том же луке, в котором она победила на "Евровидении" в Стамбуле.

Руслана/Служебные видео

С тех пор прошло уже 17 лет, а артистка совсем не изменилась.

Руслана на "Евровидении" в 2004 году / Getty Images

Она, как и тогда, выглядит прекрасно и стройно, и у нее подтянутая фигура. Поэтому кожаный костюм — кроп-топ и асимметричная мини-юбка — сидит на ней безупречно. Так держать, Руслана!

На своей странице в Instagram певица выложила видео своего появления на сцене "Олимпийского", которое подписала:

"Украина — непобедимая! Так БЫЛО! И так БУДЕТ. Я — украинка, и этим все сказано! Украина в моем сердце БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ ... Навсегда! Я верю, что мы изменим мир, потому что мы — энергия! Чистая Энергия! Дикая энергия!

"The Winner is Ukraine", — эта фраза прозвучала на всю Европу, когда мы в 2004-м одержали победу на "Евровидении". И именно с этой фразой я и начала свое выступление вчера.

UKRAINE is my HEART, I believe... We will change the world! Because We are Energy... Wild Energy.

И это наш месседж всему миру! С Днем Независимости!"

Напомним, на концерте в "Олимпийском" выступила также Наталья Могилевская, которая заехала к сцене на огромной птице, которая подсвечивалась.

Наталья Могилевская/Служебные видео

