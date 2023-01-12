Не повезло: дождь испортил вечерние образы гостей "Золотого глобуса"

Хоть подолы нарядов и промокли, но гости все равно вышли к фотографам с улыбкой.
Уже около нескольких недель Калифорнию заливают сильные дожди из-за которых пострадали многие семьи. Ситуация в штате настолько критическая, что президент США Джо Байден даже объявил там чрезвычайное положение, а некоторые районы были эвакуированы.
Тем не менее, в престижная ежегодная церемония "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз все же состоялась и пришли на нее звезды первой величины.
Однако, свои эффектные появления знаменитости явно не продумали с учетом погодных условий, ведь многие из них появились на ковровой дорожке в отеле Beverly Hilton с мокрыми подолами.
Особенно пострадали образы ярких цветов, ведь на них мокрые пятна было видно лучше всего.
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