"Не приходь": Kristonko спела о любви без хэппи-энда

Певица Kristonko представила авторский трек "Не приходь" и видео на него. Впервые артистка поет не о хэппи-энде.

"Это первая моя авторская песня о любви, которая потеряла свою силу, устала терпеть предательство, пренебрежение и ложь. В песне есть строки: "не проси мою любовь". То есть сердце человека так уже измучилось от эмоциональных качелей, что оно просто говорит: "Не проси, я уже тебя больше не полюблю". Думаю тема "не хеппи-энд" близка многим. Еще я поняла, что пишу только о счастливом конце, но в жизни не все так прекрасно и безоблачно. Почти каждый чувствовал похожее, когда выбирал не того человека", — поделилась артистка.

Героиня видеоработы, несмотря на любовь, хочет покончить с эмоционально тяжелыми отношениями, которые ее убивают изнутри.

Напомним, в прошлом году Kristonko выпустила патриотический сингл BANDERA. В клипе она предстала в боди с принтом украинского платка и красной мини-юбки.

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