Не принял их розы: кого из участниц отправил домой главный герой "Холостяка" Вячеслав Кравцов

Реклама

В четвертом выпуске «Холостяка-15» проект покинули сразу три девушки. Две участницы узнали о решении главного героя на церемонии роз, а еще одна — после индивидуального свидания.

Церемония по новым правилам

На этот раз баскетболист Вячеслав Кравцов предложил девушкам поменяться с ним ролями. Накануне церемонии каждая получила розу и должна была решить, хочет ли она продолжить знакомство с главным героем. Если да — цветок нужно было вручить ему.

Реклама

«Эта неделя была посвящена поиску равновесия и гармонии, поэтому на церемонии мы постараемся найти новый баланс. Сегодня розы будете вручать именно вы, если чувствуете, что между нами есть то, что стоит продолжать», — пояснил Кравцов в видеообращении.

Реклама

Кроме того, он записал личное обращение для каждой участницы. Однако готовность девушек остаться в проекте не гарантировала, что «Холостяк» примет их розы.

С кем попрощался Кравцов

Первой, чей цветок Вячеслав не принял, стала Дарья Дандик. Баскетболист отметил, что ему было комфортно рядом с ней, однако этого оказалось недостаточно для возникновения романтических чувств.

Дарья Дандик/Фото stb.ua

«Мне действительно было с тобой комфортно, мы легко находим общий язык, смеемся, и это ценно. Но со временем я понял, что мне этого недостаточно. Я тебя провожу», — сказал он.

Кроме того, на церемонии Кравцов попрощался с Дарьей Заинчуковской.

Реклама

«К сожалению, мне придется тебя отпустить», — обратился он к участнице.

Дариной Заинчуковской/Фото stb.ua

А Екатерина Петренко покинула реалити-шоу еще до церемонии — после индивидуального свидания. Вячеслав признался, что воспринимает их общение скорее как дружеское и не чувствует, что между ними может возникнуть что-то большее. Поэтому он решил не продлевать ее участие в шоу.

Екатерина Петренко/Фото stb.ua

Таким образом, за сердце баскетболиста продолжили бороться 10 участниц.

Новости партнеров

Новости партнеров