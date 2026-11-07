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- Шоу-бизнес
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Не принял их розы: кого из участниц отправил домой главный герой "Холостяка" Вячеслав Кравцов
Вячеслав Кравцов изменил правила церемонии роз, а по итогам недели попрощался с тремя участницами.
В четвертом выпуске «Холостяка-15» проект покинули сразу три девушки. Две участницы узнали о решении главного героя на церемонии роз, а еще одна — после индивидуального свидания.
Церемония по новым правилам
На этот раз баскетболист Вячеслав Кравцов предложил девушкам поменяться с ним ролями. Накануне церемонии каждая получила розу и должна была решить, хочет ли она продолжить знакомство с главным героем. Если да — цветок нужно было вручить ему.
«Эта неделя была посвящена поиску равновесия и гармонии, поэтому на церемонии мы постараемся найти новый баланс. Сегодня розы будете вручать именно вы, если чувствуете, что между нами есть то, что стоит продолжать», — пояснил Кравцов в видеообращении.
Кроме того, он записал личное обращение для каждой участницы. Однако готовность девушек остаться в проекте не гарантировала, что «Холостяк» примет их розы.
С кем попрощался Кравцов
Первой, чей цветок Вячеслав не принял, стала Дарья Дандик. Баскетболист отметил, что ему было комфортно рядом с ней, однако этого оказалось недостаточно для возникновения романтических чувств.
«Мне действительно было с тобой комфортно, мы легко находим общий язык, смеемся, и это ценно. Но со временем я понял, что мне этого недостаточно. Я тебя провожу», — сказал он.
Кроме того, на церемонии Кравцов попрощался с Дарьей Заинчуковской.
«К сожалению, мне придется тебя отпустить», — обратился он к участнице.
А Екатерина Петренко покинула реалити-шоу еще до церемонии — после индивидуального свидания. Вячеслав признался, что воспринимает их общение скорее как дружеское и не чувствует, что между ними может возникнуть что-то большее. Поэтому он решил не продлевать ее участие в шоу.
Таким образом, за сердце баскетболиста продолжили бороться 10 участниц.