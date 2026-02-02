ТСН в социальных сетях

Не просто десерт: почему Марго Робби появилась в новом "Грозовом перевале" с гигантской клубникой

«Кто-то обратил внимание на гигантскую клубнику, которую Марго Робби держит в руках?», — спросила историк и блогер Эми Боинготон в эновом видео. Она имела в виду яркий кадр из новой экранизации «Грозового перевала» — известного романа британской писательницы Эмили Бронте.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Марго Робби

Марго Робби / фото: Andrew Mukamal

На новых кадрах из будущей картины Марго держит в руке огромную клубнику, которая очень привлекла внимание в соцсетях. По словам эксперта, это может быть торт сделанный в виде клубники, но также вполне вероятно, что это отсылка к викторианскому увлечению клубничными вечеринками. В течение 19 века люди обожали есть под открытым небом в хорошую погоду, и особенно они любили клубнику.

Частью этой традиции были вечеринки по сбору клубники, когда гостей приглашали в имение богатого владельца, где они собирали клубнику, а затем ее ели. Одной из главных прелестей таких встреч, конечно, было общение, трапеза на открытом воздухе — обычно с шампанским или другим алкогольным напитком — и наслаждение хорошей погодой в непринужденной атмосфере.

19 век также был эпохой экспериментов: многие землевладельцы соревновались между собой, пытаясь вырастить самые большие фрукты или самые большие овощи, а затем демонстрировали их на вечеринках. Поэтому такая огромная клубника, которую держит актриса, вполне могла быть центральным украшением подобного мероприятия.

Фильм «Грозовой перевал» режиссера Эмеральд Феннелл — это смелое и современное переосмысление одной из самых известных историй любви в истории литературы. В центре новой экранизации — Марго Робби в роли Кэтрин и Джейкоб Элорди в образе Хитклифа, чья запретная страсть превращается из юношеского романтического чувства во всепоглощающую, разрушительную силу.

