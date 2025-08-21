«Не просто возвращение, это расплата»: Дженнифер Энистон показала тизер нового сезона «Утреннего шоу»

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун / © Getty Images

Актриса, которая играет в шоу одну из главных ролей сделала репост сервиса сервиса Apple TV, где написано:

“Это не просто возвращение. Это расплата. Утреннее шоу, 4 сезон — 17 сентября».

Уже известно, что сезон будет состоять из 10 эпизодов, которые будут выходить каждую среду до 19 ноября. Напомним, что Энистон, как и ее коллега Риз Уизерспун не только исполняют главные роли, но также являются исполнительными продюсерами проекта.

Действие четвертого сезона разворачивается почти через два года после событий третьего. После завершения крупного слияния медиакомпаний UBA и NBN происходят крупные перестановки в руководстве и коллективе, а между ведущими и продюсерами возрастает конкуренция. Похоже. Зрителю покажут настоящую бурю эмоций, которая бушует между всеми участниками процессов, которые происходят в компании.