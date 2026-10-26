Не сдержался: Трамп прокомментировал пышные ягодицы Ники Минаж во время политического митинга

Ники Минаж и Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп отличился пикантным высказыванием в адрес американской рэперши Ники Минаж, которая поддержала его во время предвыборного митинга Республиканской партии в штате Мичиган.

Ники Минаж и Дональд Трамп / © Associated Press

Как сообщает BBC, политик публично прокомментировал ягодицы артистки, прежде чем пригласить ее выступить перед сторонниками республиканцев.

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Ники Минаж и Дональд Трамп / © Associated Press

Во время своего выступления Трамп сначала похвалил ягодицы одной из кандидаток от Республиканской партии, а затем перевел внимание присутствующих на Ники Минаж. Президент заявил, что раньше видел красивые ягодицы, упомянув рэпершу, и добавил, что ее формы трудно не заметить.

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«Кстати, я уже видел невероятно красивую задницу раньше — Ники Минаж. Это тяжело не заметить», — сказал он во время митинга.

Ники Минаж и Дональд Трамп / © Associated Press

После этого Трамп попросил артистку встать под аплодисменты присутствующих и выразил надежду, что его комментарий не обидел ее. Впоследствии он пригласил Минаж на сцену, где она выступила в поддержку Республиканской партии.

Ники Минаж и Дональд Трамп / © Associated Press

Для выступления на политическом мероприятии певица выбрала костюм золотистого цвета приталенного силуэта от Gucci, белый топ и туфли с заостренным носком на высоких шпильках с узнаваемой монограммой Модного дома.

Ники Минаж / © Associated Press

У нее также был чрезвычайно длинный острый маникюр розового цвета, украшенный камнями, который она продемонстрировала фотографам.

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Ники Минаж / © Associated Press

Рэперша призвала присутствующих поддержать кандидатов-республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс США.

Ники заявила, что Трамп изменил атмосферу в стране и подарил американцам будущее, которого они могут ждать с оптимизмом. Также рэперша подчеркнула важность победы республиканских кандидатов, назвав предстоящие выборы переломным моментом для Соединенных Штатов.

Ники Минаж и Дональд Трамп / © Associated Press

Ники Минаж и Дональд Трамп / © Associated Press

Когда Минаж уходила со сцены, Трамп вновь сделал ей комплимент. Он заявил, что артистка никогда не выглядела лучше, а также похвалил ее ум и политическую позицию.

Ники Минаж и Дональд Трамп / © Associated Press

Ники Минаж и Дональд Трамп / © Associated Press

В Мичиган рэперша прилетела вместе с президентом на борту самолета Air Force One. Во время полета она даже сняла шуточное видео, в котором притворилась, будто проходит собеседование на должность пресс-секретаря Белого дома.

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Ники Минаж / © Associated Press

Стоит отметить, что Ники Минаж уже не в первый раз публично поддерживает Дональда Трампа. Ранее она называла себя его самой преданной поклонницей, хотя во время первого президентского срока политика критиковала некоторые его решения.

Артистка также поддержала его заявления о преследовании христиан в Нигерии и инициативу по введению так называемой «золотой карты» — специальной визовой программы, которая предусматривает возможность получения права на проживание в США и последующего приобретения гражданства.

Митинг в Мичигане состоялся накануне промежуточных выборов в Конгресс США, запланированных на 3 ноября. Их результаты определят, какая партия будет контролировать Конгресс в течение оставшегося срока президентства Трампа.

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