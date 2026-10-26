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Не сдержался: Трамп прокомментировал пышные ягодицы Ники Минаж во время политического митинга
Президент США неожиданно прокомментировал фигуру известной рэперши во время предвыборного митинга в Мичигане, после чего пригласил ее на сцену.
Президент США Дональд Трамп отличился пикантным высказыванием в адрес американской рэперши Ники Минаж, которая поддержала его во время предвыборного митинга Республиканской партии в штате Мичиган.
Как сообщает BBC, политик публично прокомментировал ягодицы артистки, прежде чем пригласить ее выступить перед сторонниками республиканцев.
Во время своего выступления Трамп сначала похвалил ягодицы одной из кандидаток от Республиканской партии, а затем перевел внимание присутствующих на Ники Минаж. Президент заявил, что раньше видел красивые ягодицы, упомянув рэпершу, и добавил, что ее формы трудно не заметить.
«Кстати, я уже видел невероятно красивую задницу раньше — Ники Минаж. Это тяжело не заметить», — сказал он во время митинга.
После этого Трамп попросил артистку встать под аплодисменты присутствующих и выразил надежду, что его комментарий не обидел ее. Впоследствии он пригласил Минаж на сцену, где она выступила в поддержку Республиканской партии.
Для выступления на политическом мероприятии певица выбрала костюм золотистого цвета приталенного силуэта от Gucci, белый топ и туфли с заостренным носком на высоких шпильках с узнаваемой монограммой Модного дома.
У нее также был чрезвычайно длинный острый маникюр розового цвета, украшенный камнями, который она продемонстрировала фотографам.
Рэперша призвала присутствующих поддержать кандидатов-республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс США.
Ники заявила, что Трамп изменил атмосферу в стране и подарил американцам будущее, которого они могут ждать с оптимизмом. Также рэперша подчеркнула важность победы республиканских кандидатов, назвав предстоящие выборы переломным моментом для Соединенных Штатов.
Когда Минаж уходила со сцены, Трамп вновь сделал ей комплимент. Он заявил, что артистка никогда не выглядела лучше, а также похвалил ее ум и политическую позицию.
В Мичиган рэперша прилетела вместе с президентом на борту самолета Air Force One. Во время полета она даже сняла шуточное видео, в котором притворилась, будто проходит собеседование на должность пресс-секретаря Белого дома.
Стоит отметить, что Ники Минаж уже не в первый раз публично поддерживает Дональда Трампа. Ранее она называла себя его самой преданной поклонницей, хотя во время первого президентского срока политика критиковала некоторые его решения.
Артистка также поддержала его заявления о преследовании христиан в Нигерии и инициативу по введению так называемой «золотой карты» — специальной визовой программы, которая предусматривает возможность получения права на проживание в США и последующего приобретения гражданства.
Митинг в Мичигане состоялся накануне промежуточных выборов в Конгресс США, запланированных на 3 ноября. Их результаты определят, какая партия будет контролировать Конгресс в течение оставшегося срока президентства Трампа.