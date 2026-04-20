Не скрывает седину: Сальма Хайек сияла перед камерами со своим естественным оттенком волос

Реклама

Голливуд и мир науки, как это ни странно, встретились в одном месте и превратили красную дорожку церемонии вручения премии Breakthrough Prize 2026 почти в модный подиум. Одними из приглашенных гостей мероприятия стала актриса Сальма Хайек и ее муж-миллиардер Франсуа-Анри Пино.

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино / © Associated Press

Пара позировала фотографам на красной дорожке и Сальма стала главной звездой мероприятия, ведь не только надела роскошное черное платье, но и привлекла внимание прической — собрала свои волосы в высокий пучок и таким образом продемонстрировала естественную седину.

Актриса не боится серебристых прядей в волосах и демонстрирует седину уже некоторое время, а также и то, что не собирается маскировать ее. Сальма ранее откровенно говорила о своем отношении к этому: «Я лучше выгляжу со здоровыми седыми волосами», — сказала она в интервью для Allure и добавила, что ее волосы «не любят окрашивание».

Реклама

Что касается остального образа, то Хайек, которой кстати, 59 лет, надела черное платье от Модного дома Gucci, которое было немножко прозрачным, выполнено из кружева, имело декольте и рюши в верхней части. Также платье украшала вышивка пайетками. Гламура этому образу актрисы добавили украшения от David Webb.

