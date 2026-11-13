Не смог сдержаться: Вячеслав Кравцов впервые поцеловал участницу "Холостяка-15"

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В пятом выпуске романтического реалити «Холостяк-15», вышедшем в эфир сегодня, 13 ноября, состоялся долгожданный первый поцелуй сезона.

Главный герой шоу — баскетболист Вячеслав Кравцов — не смог сдержать своих чувств к участнице Дарье Харитоновой, которая еще при первом знакомстве произвела на него неизгладимое впечатление.

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Романтический момент произошел во время свидания в Закарпатье, куда «Холостяк» пригласил сразу двух девушек — Дарью Харитонову и Елизавету Колношенко. Сначала Вячеслав устроил для участниц соревнование на велотреке. Девушка, которая первой преодолеет дистанцию, получала право выбрать формат продолжения свидания.

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Победу одержала Дарья, которая решила провести время с Холостяком в SPA-комплексе. Однако сначала Кравцов отправился на массаж с Елизаветой. Дарья не стала долго ждать и прервала их общение, напомнив о себе.

Впоследствии Вячеслав и Дарья остались вдвоем в бассейне. Они наслаждались отдыхом, общались, а затем начали танцевать прямо в воде. В какой-то момент между ними вспыхнула страсть — Вячеслав наклонился к губам девушки и поцеловал ее. Именно этот поцелуй стал первым в 15-м сезоне романтического реалити-шоу.

«В тот момент я не смог себя остановить», — признался Кравцов, комментируя романтический момент.

Дарья тоже осталась довольна встречей. «Это было прекрасное свидание», — сказала она.

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В конце свидания Кравцов подарил Харитоновой розу, тем самым подтвердив свое желание продолжить знакомство с ней в рамках проекта.

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