Не смогла пропустить кинофестиваль: Джорджина Родригес прилетела в Венецию

Скорее всего, девушка планирует появиться на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.
28 августа в Венеции стартовал 81-й Венецианский кинофестиваль, на которой съехались все мировые знаменитости. Видимо, 30-летняя модель и инфлуэнсер, а также возлюбленная Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – тоже планирует выйти на красную дорожку фестиваля, ведь в своем Instagram показала серию фото, сделанных у частного самолета, приземлившегося в Венеции.
Для перелета девушка выбрала достаточно смелый образ – она надела черный топ, черные мини-шорты в сочетании с колготками в сетку и туфлями на очень высоких каблуках. Свой образ Джорджина дополнила роскошными аксессуарами – черной Hermès Birkin и наручными часами с бриллиантами.
"Прибыла в мою прекрасную Венецию", - написала Родригес под фото.
Напомним, ранее Джорджина Родригес и Криштиану Роналду вышли вместе в свет. Они пришли на церемонию жеребьевки основного этапа Лиги чемпионов, в рамках которой футболист получил награду от УЕФА как лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов.
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