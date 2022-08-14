Не смогла спрятаться: Дженнифер Лопес заметили в аэропорту, когда она садилась на частный самолет

Завтра, 15 августа, актеру и режиссеру Бену Аффлеку исполнится 50 лет и по этому поводу он вместе с семьей решил улететь на отдых. Бена и его жену Дженнифер Лопес заметили в аэропорту, когда знаменитости пересаживались из автомобиля в частный самолет. Куда собрали звезды неизвестно, но учитывая последний отдых пары в Париже, после которого Бен жаловался на излишнее внимание публики и огромное количество папарацци, пара явно в этот раз улетит подальше от глаз общественности.

Дженнифер решила одеться для перелета в довольно строгий деловой лук, ведь на ней были серые брюки, белая рубашка, а на плече висела сумка-хобо от Gucci. Волосы звезда распустила.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Вероятно, в этот раз пара опять взяла с собой в отпуск детей. На фото попала одна из детей Бена от первого брака с Дженнифер Гарнер - 16-летняя Вайолет.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

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