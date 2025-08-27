ТСН в социальных сетях

Не смогли устоять: Меган Маркл и Уэльские лайкнули пост о помолвке Тейлор Свифт

Звезд поздравили даже королевские особы.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
26 августа американская поп-звезда Тейлор Свифт и ее бойфренд Трэвис Келси объявили о помолвке в совместном заявлении в Instagram. Пара опубликовала на своих страницах серию фотографий, которые сделаны в саду с альтанкой украшенном цветами.

