Не смогли устоять: Меган Маркл и Уэльские лайкнули пост о помолвке Тейлор Свифт

Тейлор Свифт / © Associated Press

26 августа американская поп-звезда Тейлор Свифт и ее бойфренд Трэвис Келси объявили о помолвке в совместном заявлении в Instagram. Пара опубликовала на своих страницах серию фотографий, которые сделаны в саду с альтанкой украшенном цветами.

© Инстаграм Тейлор Свифт

Келси сделал предложение Свифт в саду в Лиз-Саммите, штат Миссури, но объявили они о своей помолвке общественности примерно только через две недели. Публикация фотографий в соцсетях вызвала настоящий фурор среди поклонников пары, а также многих известных знаменитостей. Тейлор поздравил публично даже президент Дональд Трамп.

Также среди тех, кто лайкнул пост Тейлор были и королевские особы — Меган Маркл, а также Кейт и Уильям Уэльские.

Свадьба этой суперпары будет одной из самых роскошных и обсуждаемых, но когда она состоится Тейлор пока что не сообщила.