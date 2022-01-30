Не стесняется: 155-килограммовая Тесс Холлидей в прозрачном белье показала свое тело

Не стесняется: 155-килограммовая Тесс Холлидей в прозрачном белье показала свое тело

36-летняя модель plus-size – женщина без комплексов. Она с радостью снимается в фотосетах в провокационных луках.

Самая крупная в мире модель plus-size - Тесс Холлидей – своим примером мотивирует женщин любит свое тело в любом весе.

Модель показала в Instagram новые провокационные снимки с откровенной фотосессии.

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Перед объективом фотокамеры Холлидей предстала в белом прозрачном белье с кружевными вставками.

Модель продемонстрировала не только свои пышные формы, но и множество татуировок на теле.

Тесс также похвасталась пышным сексуальным бюстом.

Аутфит красотка дополнила укладкой с локонами, насыщенным макияжем смоки-айс, цепочкой с кулоном на шее и жемчужными элегантными серьгами.

Позировала Холлидей на гламурном розовом фоне: она сидела на туалетном столике с большим зеркалом.

Ранее смелая Тесс показала фото и видео, как она обнаженная купалась в душе.

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