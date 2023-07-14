Не стесняется: индийско-британская модель пришла на вечеринку без бюстгальтера

Индийско-британская модель Нилам Гилл посетила вечеринку British Vogue x Self Portrait, которая прошла в The Chiltern Firehouse в Лондоне. Папарацци запечатлели девушку на улице в сопровождении какого-то мужчины.

Нилам выбрала для своего появления откровенный образ, в котором она точно не осталась незаметной. На модели было прозрачное бежевое платье макси, расшитое стразами, с высокой горловиной. Под нарядом на ней были только черные трусы.

Нилам Гилл / Фото: Getty Images

Гилл без комплексов продемонстрировала обнаженную грудь и неравномерный загар – следы от купальника. Аутфит она дополнила прозрачными босоножками и небольшой сумкой, инкрустированной стразами.

Нилам сделала низкий пучок, макияж с розовыми тенями и шоколадной помадой и завершила лук нежным маникюром.

Напомним, в прозрачном платье и без бюстгальтера вышла в свет американская актриса и звезда реалити-шоу The Selling Sunset – Кристин Куинн.

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