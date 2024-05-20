Не стесняется: Белла Хадид в прозрачном платье блеснула сосками на красной дорожке

Модель в смелом наряде пришла на показ фильма "Ученик" (The Apprentice) от режиссера Али Аббаси.

Самый провокационный образ перед показом фильма на красной дорожке в Каннах продемонстрировала Белла Хадид.

Модель надела откровенное коричнево-бежевое платье от бренда Saint Laurent, которое имело драпировку на туловище, прозрачную юбку и прозрачный верх.

Белла Хадид / Фото: Associated Press

Поскольку на Белле не было бюстгальтера, она без комплексов сверкала перед собравшимися своими сосками.

Белла Хадид / Фото: Associated Press

Хадид скомбинировала наряд с коричневыми лакированными слингбэками с открытыми носками. Аутфит красавица дополнила элегантной прической с локонами, макияжем с помадой шоколадного оттенка, длинным бежевым маникюром, а также серьгами и кольцами с желтыми камнями.

Белла Хадид / Фото: Associated Press

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