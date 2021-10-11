Не стесняется: Надя Дорофеева показала свой бюстгальтер

Певица похвасталась стильным осенним луком.
Надя Дорофеева показала поклонникам, как она провела свой выходной. Певица стильно оделась и наслаждалась солнечными лучами на террасе своего дома, попивая любимый латте.
Пофотографировал ее, наверное, муж - Владимир Дантес.
На певице был белый свитер, шорты и гольфы. Наряд Надя дополнила белыми ботинками на грубой подошве.
На одном из фото артистка подняла свитер и показала кремовый бюстгальтер.
"Я обожаю свою работу, но не люблю, когда не успеваю насладиться процессом и начинаю терять ресурс. Тут никакой латте не спасет! Поэтому сейчас стараюсь оставлять воскресенье выходным днем, провести его для себя, чтобы потом с новыми силами включаться в рабочую неделю", - написала певица.
Дорофеева не стесняется показывать фолловерам свои фото в белье. Недавно она выложила снимок, на котором позировала в белых трусах.
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